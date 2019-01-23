عوار محتار بين خيار البطولة الأوروبية أو لعب “الكان” :

شاءت الصدف هذه المرة أن يكون موعد انطلاق البطولة الأوروبية للآمال وفعاليات “الكان” في شهر واحد هو جوان، وهو ما زاد الضغط على الفرانكو جزائري حسام عوّار، الذي ما زال لم يفصل في مستقبله الخاص باختياره للبلد الذي سيحمل ألوانه مستقبلا، باعتبار أن مدرب المنتخب الفرنسي للآمال كان قد صرح مؤخرا بأن متوسط ميدان نادي ليون الفرنسي سيكون معنيا بالمنافسة القادمة، في حين أن الناخب الوطني جمال بلماضي بدوره يسعى لإقناع عوار باختيار تمثيل المنتخب الجزائري قبل الموعد المذكور، والمشاركة في فعاليات كأس أمم إفريقيا المرتقبة بعد 5 أشهر من الآن بمصر.

تاريخ المواعيد القادمة في شهر واحد

كما كنا قد تطرقنا إليه سالفا، فإن شهر جوان القادم بات يسبب صداعا للفرانكو جزائري حسام عوار المطالب بالفصل في هوية المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، خاصة وأن القرار بات قريبا جدا على اعتبار أن لاعب نادي ليون مقبل إما على المشاركة في البطولة الأوروبية للآمال التي ستحتضنها الملاعب الإيطالية شهر جوان القادم بألوان المنتخب الفرنسي، أو المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الملاعب المصرية في نفس الشهر، للذكر فقط أن عوّار ينتظر أيضا شهر جوان من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الـ21.

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