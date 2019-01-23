غلام: ” أتمنى إعادة تجربة المونديال مع الخضر”

خص المدافع الدولي الجزائري في نادي نابولي الموقع الرسمي لفريقه بحوار مطول تحدث فيه عن عديد القضايا التي تخص مشواره الكروي وعودته من جديد إلى المنافسة بعد غياب طويل جراء الإصابة، كما تطرق في جزء من حديثه إلى المنتخب الوطني الذي اعتبر التأهل معه إلى مونديال البرازيل يعتبر أهم محطة في مسيرته الكروية وهنا قال: ” التأهل إلى المونديال الذي لعب في البرازيل أفضل محطة في مسيرتي، وأتمنى أن يتكرر تلك التجربة، خاصة أنني أبلغ 27 سنة من العمر”.

“تاريخ أنشيلوتي يتحدث عنه وكوليبالي الأحسن في العالم”

بعدها عرج لاعب سانت إيتيان السابق للحديث عن مدربه في نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكذلك زميله السينغالي خاليدو كوليبالي، فبالنسبة للأول قال غلام أن تاريخه وإنجازاته تتحدث عنه، أما زميله فيعتبره واحد من أحسن المدفعين في العالم وقال أيضا عنهما: ” أنشيلوتي مدرب يلعب دائما من أجل الفوز وقريب جدا من اللاعبين، كما يملك طريقة رائعة في تسيير الأندية التي يشرف عليها، فهو مدرب كبير والكل يعرف تاريخه الذي يتحدث عنه وما حققه من انجازات، أما كوليبالي فهو من بين أفضل لمدافعين في العالم وأنا أعتبره كأخي، لأن قلبه كبير جدا وأخلاقه عالية”.

” رغم طول غيابي لكنه مر كبضع أسابيع فقط”

عاد لاعب الخضر للحديث عن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها وفي مناسبتين على مستوى الركبة والتي أبعدته عن الميادين لقرابة العام الكامل وكذلك لعودته من جديد إلى المنافسة التي افتقد معها كثيرا أجواء ملعب السان باولو، وقال غلام : ” صحيح أن فترة غيابي كانت طويلة، لكن بالنسبة لي مرت كأنها بضع أسابيع فقط، بما أني كنت أعمل بجد للعودة سريعا إلى ملعب السان باولو الذي يبقى اللعب فيه شعورا رائعا جدا”.

“أنا فرنسي وجزائري أيضا وسعيد بالحياة التي أعيشها”

في نقطة مهمة جدا أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد غلام الذي يلعب للمنتخب الجزائري منذ سنوات في جزء من الحوار لما سئل عن جنسيته أنه فرنسي ولكن فرانكو جزائري وهذا كلام غلام: “أنا فرنسي، لكني فرانكو جزائري أيضا ونحن مثل سكان جنوب إيطاليا قريبون جدا من العائلة، وأنا سعيد جدا بالحياة التي أعيشها وأشكر الله على ذلك”.

” سفري إلى مكة أفضل رحلة قمت بها”

في رده على سؤال بعيدا عن الحياة الرياضية والشخصية وتعلق بأحسن رحلة قام بها الجزائري خلال حياته، أكد غلام أن أفضل رحلة هي التي قادته إلى مكة المكرمة على اعتباره مسلم، دون نسيان سفريته السياحية التي قادته إلى العاصمة اليابانية طوكيو وقال أيضا: ” أفضل سفر قمت به في حالتي هو رحلتي إلى مكة خاصة أنني مسلم، أما من ناحية السياحة فارغب بشدة في العودة إلى طوكيو رفقة أخي”.

” اعتذر للجزائريين، وأنا فخور بأني جزائري”

عقب الجزء الذي أكد فيه أنه فرنسي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد اللاعب بعد أن لقيت تصريحاته سخط الجماهير الجزائرية التي لم تتقبل ما قاله وهنا وجب على غلام الرد سريعا وتوضيح الرؤية لهم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث اعتذر عما بدر منه وقال غلام: ” أعتذر من أبناء بلدي الجزائر عما قلت والسبب لأني لم أستطع توصيل ما كنت أرغب فيه باللغة الإيطالية، أشعر بأني جزائري وفخور بأني جزائري، وارتباطي ببلدي ليس من اليوم فقط، بالرغم من كل التحديات التي واجهتها ومع هذا فالشعور ظل نفسه، أريد أن أوجه لهم رسالة بهذه المناسبة وأقول للجميع أحبكم”.

ب-ب

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