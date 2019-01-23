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غوارديولا يفشل في إفساد صفقة برشلونة

23 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 46 زيارة

حاول بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب أجاكس أمستردام، لكنه لم ينجح في ذلك.

فقد قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن غوارديولا طلب من رونالد كومان، زميله السابق في برشلونة، ومدرب المنتخب الهولندي حاليًا، إقناع دي يونغ بالانضمام إلى مانشستر سيتي.

ويبدو أن محاولة غوارديولا قد باءت بالفشل، حيث تشير التقارير منذ أمس، إلى أن دي يونغ اختار اللعب لبرشلونة، بدءًا من الموسم المقبل.

وذكرت تقارير أن البارسا سيدفع 90 مليون يورو، للتعاقد مع الهولندي، متفوقًا على عرض باريس سان جيرمان (75 مليون يورو).

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