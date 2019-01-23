الرئيسية / آخر الأخبار / فيغولي يكتفي بـ4 دقائق في الكأس :

فيغولي يكتفي بـ4 دقائق في الكأس :

23 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 45 زيارة

فاز نادي غلطة سراي في لقاء الذهاب من الدور السادس عشر لكأس تركيا على صاحب الأرض والجمهور نادي بولو سبور بهدف دون رد سجل في الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء وهو الفوز الذي مهد له الطريق للتأهل إلى الدور الثمن نهائي، من جانب غلطة سراي بقي الدولي الجزائري سفيان فيغولي على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 84، أين قرر المدرب فاتيح تيريم إشراكه.
ب-ب

شاهد أيضاً

كشف موعد إعلان انضمام دي يونغ لبرشلونة :

كشف تقرير صحفي هولندي، اليوم الأربعاء، موعد الإعلان الرسمي عن انتقال فرينكي دي يونغ، من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved