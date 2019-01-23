فيغولي يكتفي بـ4 دقائق في الكأس :

فاز نادي غلطة سراي في لقاء الذهاب من الدور السادس عشر لكأس تركيا على صاحب الأرض والجمهور نادي بولو سبور بهدف دون رد سجل في الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء وهو الفوز الذي مهد له الطريق للتأهل إلى الدور الثمن نهائي، من جانب غلطة سراي بقي الدولي الجزائري سفيان فيغولي على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 84، أين قرر المدرب فاتيح تيريم إشراكه.

ب-ب

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