كشف موعد إعلان انضمام دي يونغ لبرشلونة :

كشف تقرير صحفي هولندي، اليوم الأربعاء، موعد الإعلان الرسمي عن انتقال فرينكي دي يونغ، من أجاكس أمستردام إلى برشلونة.

وقال موقع “ajax1” المختص بأخبار النادي الهولندي، إن الإعلان عن الصفقة سيتم اليوم، في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي .

وكانت صحيفة “تيليغراف” الهولندية، قد أكدت أن برشلونة سيدفع 90 مليون يورو، لضم دي يونغ بدءًا من الموسم المقبل، ولمدة 5 مواسم.

بينما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن عرض البلوغرانا بقيمة 86 مليون يورو، إضافة إلى 4 ملايين أخرى كمتغيرات.

يذكر أن وفدًا من برشلونة، حط رحاله اليوم في أمستردام، من أجل حسم الصفقة.