آرسنال يستهدف جوهرة سان جيرمان :

فتح مسؤولو آرسنال الإنجليزي، باب التفاوض لإبرام صفقة جديدة من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة “صن”، أن أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، يريد عودة العمل مع كريستوفر نكونكو، لاعب باريس سان جيرمان، لتعويض الرحيل الوشيك للويلزي آرون رامزي.

ولعب كريستوفر نكونكو، البالغ من العمر 21 عامًا، تحت إمرة أوناي إيمري، عندما كان الأخير مدربًا لباريس سان جيرمان.

ويريد آرسنال، الحصول على خدمات كريستوفر نكونكو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، ثم دراسة إمكانية التعاقد معه بشكل دائم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد آرون رامزي مع الغانرز، في جوان المقبل، ويحق له حاليًا التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانًا في الموسم المقبل.