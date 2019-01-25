أم صلال القطري يقترب من ضم ساتلي :

بعد أن كشفنا في عدد أمس أن اللاعب الجزائري ومدافع نادي راد ستار الفرنسي مراد ساتلي يقترب من الالتحاق بالبطولة القطرية من بوابة أحد أنديتها، كشفت أمس قناة الكأس أن النادي هو أم صلال الذي يتواجد في مفوضات جد متقدمة لضم اللاعب السابق لنصر حسين داي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وبحسب ذات القناة فإن الطرفين توصلا إلى اتفاق شبه وشيك ولم يبق إلا توقيع العقد بصفة رسمية خلال الساعات القادمة، وكان ساتلي قد غاب عن اللقاء الماضي لفريقه قبل أن يقرر فسخ العقد من ناديه الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية والبحث عن الأموال في قطر وهو البالغ من العمر 28 سنة

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