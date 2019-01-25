أنصار بورتو يضغطون على الإدارة لتجديد عقد براهيمي :

شن أنصار نادي بورتو حملة كبيرة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المقرب من النادي، مفادها الضغط على الإدارة من أجل تجديد عقد اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، الذي ينتهي في الصيف القادم، وهو الذي رفض التجديد لحد الآن بعد رفض المقترح المالي المقدم من الإدارة، ورفض هذه الأخيرة الموافقة على مطالبه المالية التي قالت أنها كبيرة ومن غير الممكن تلبيتها، ما فتح له أبواب الرحيل على مصراعيها.

احترافيته وتألقه الكبير زاد الضغط على الإدارة

لم يكن أنصار بورتو ينتظرن كل هذه الاحترافية من نجم الفريق الذي يقدم مستوى كبيرا جدا، وأكثر من رائع، مثلما كان عليه الحال في لقاء بنفيكا أول أمس في الكأس، حيث كان صاحب الهدف الأول وساهم بشكل كبير جدا في الفوز الذي حققه بورتو في النصف النهائي من منافسة الكأس، فبراهيمي أبان عن احترافية كبيرة واحترامه لألوان النادي الذي يدافع عنه بقوة رغم قرب رحيله عن الفريق، وهي الاحترافية التي جعلت منه بطلا أمس في بورتو.

مستواه يشعل الصراع على ضمه

ما يقدمه براهيمي في الجولات الأخيرة جعل الضغط يزداد على الإدارة وبالمقابل يبقى ابن المنيعة المستفيد الأكبر في ظل المنافسة الكبيرة من عدة أندية ومن مختلف البطولات الأوروبية على ضمه وخاصة الإنجليزية منها التي تجهز لعروض مالية ضخمة لإقناعه باللعب لصفوفها وأبدت استعدادها لتلبية مطالبه المالية، حيث كشفت عديد التقارير أن وكلاء براهيمي تلقوا بالفعل عروضا رسمية وبما منحوا موافقتهم لواحد من النوادي التي تريده، في انتظار الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبا.

ب-ب

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