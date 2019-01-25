إنتر ميلان يجد ضالته في ساوثهامبتون :

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع ساوثهامبتون الإنجليزي، من أجل التعاقد مع المدافع البرتغالي سيدريك سواريس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إنتر ميلان وجد في ساوثهامبتون ضالته، بعد الفشل في إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن الإيطالي ماتيو دارميان في شهر جانفي الجاري، حيث سيجري سيدريك الفحوصات الطبية، اليوم الجمعة.

وسيحصل إنتر ميلان على خدمات المدافع البرتغالي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف يورو، مع خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو في نهاية العقد.

ويطمح النيراتزوري في تدعيم خط الدفاع بعد الأداء المخيب لسيمي فرساليكو، الذي انتقل للنادي الصيف الماضي قادما من أتلتيكو مدريد، عقب تألقه مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم الماضية.

ويرى مسؤولو إنتر ميلان أن التعاقد مع سيدريك سيساعد الفريق على تحقيق طموح النادي في إنهاء الدوري الإيطالي في أول 3 مراكز.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، علما بأن جوفنتوس يتصدر المسابقة برصيد 56 نقطة.