إيمري لم يتفاجأ بسقوط مورينيو في فخ المدربين :

لم تفاجئ إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد، بعد سلسلة من النتائج المخيبة أوناي إيمري مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغنى اليونايتد عن خدمات مورينيو في ديسمبر بعد هزيمة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول المتصدر تركت الشياطين الحمر على بعد 19 نقطة خلف فريق المدرب يورغن كلوب وبفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال إيمري، الذي سيستضيف فريقه اليونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن الإقالة من طبيعة عمل المدربين، خاصة عندما لا تسير الأمور بالشكل المطلوب.

وأضاف: “لم أتفاجأ لأن هذا الفريق يملك لاعبين بارزين ويمكنهم حتى التفكير في الفوز باللقب. ويمكنهم الفوز بالدوري لكن الحقيقة تقول إنهم خسروا الكثير من النقاط بالفعل هذا الموسم”.

وتولى أولي جونار سولسكاير مسؤولية اليونايتد بشكل مؤقت بعد إقالة مورينيو، لينتفض الفريق ويحقق 6 انتصارات متتالية في الدوري ويتقاسم المركز الخامس مع آرسنال برصيد 44 نقطة.

وأتم إيمري: “اليونايتد خطير جدًا الآن ويعيش حالة رائعة. لا أدري السبب الذي جعل الفريق يتغير بهذا الشكل ويلعب بثقة أكبر”.