الإعلام الأندلسي يطالب بتحصين ماندي :

مازال خبر انتقال ماندي لآرسنال يصنع الحدث وبقوة، حيث طالبت تقارير يوم أمس إدارة ريال بيتيس بتحصين اللاعب، لأن العقد الذي يربطه حاليا بالنادي هش ويمكن لأي نادي إغراء ماندي للفوز بخدماته، ويرتبط ماندي بعقد طويل الأمد لكن الشرط الجزائي المتواجد فيه منخفض قليلا وهو ثلاثين مليون أورو فقط ونادي مثل آرسنال لن يجد أي إشكال في دفعه، مثله مثل الأندية الانجليزية القوية ماليا.

بورقعة-ع

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