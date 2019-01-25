بلايلي يشارك بديلا والترجي فقد نقطتين :

شارك الدولي الجزائري يوسف بلايلي بديلا في لقاء فريقه الترجي الرياضي يوم أمس في الدوري والذي جمعه بالنادي البنزرتي، اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، ليضيع بذلك رفقاء يوسف نقطتين في سباق اللقب، حيث بات الترجي على بعد نقطة واحدة فقط في الصدارة، بعد أن كان على بعد ثلاثة نقاط في الجولة الماضية، ومن دون شك فإن مدرب الترجي أخطأ بإراحة بلايلي لأن اللقاء كان جد مهم، وعرف أيضا مشاركة الدولي في نصف الآمال طيب مزياني أساسيا ولعب كامل التسعين دقيقة، لكنه لم يكن موفقا لمساعدة فريقه على تحقيق الفوز رغم انه قدم الكثير من الكرات لزملائه وصنع خطرا كبيرا على دفاع المنافس .

بورقعة-ع

مرتبط