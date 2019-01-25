بنعطية على رادار دورتموند الشتوي

انضم بوروسيا دورتموند الألماني إلى الأندية المهتمة بضم المغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي، خلال شهر جانفي الجاري.

ووفقًا لما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن العملاق الألماني يرغب في تعزيز خط دفاعه بالظفر بتوقيع الدولي المغربي.

ويبدو أن لاعب بايرن ميونخ السابق في طريقه للرحيل عن نادي السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، نظرًا لقلة مشاركاته.

ويرغب المدرب السويسري لوسيان فافر في تعزيز القوة الدفاعية، نظرًا للكم الهائل من الإصابات في الخط الخلفي مؤخرًا.

ويملك اللاعب، صاحب الـ31 عامًا، خبرة سابقة في ملاعب البوندسليغا، بعدما لعب بقميص البايرن بين عامي 2014 و2016، قبل الرحيل لليوفي.

جدير بالذكر أن دورتموند يضم بين صفوفه نجم مغربي آخر، بتواجد أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد الإسباني لمدة عامين.