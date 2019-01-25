بن طالب يستأنف التدريبات :

تلقى مدرب نادي شالك دومينكو توديسكو أخبار سارة بشفاء لاعبه الجزائري نبيل بن طالب، حيث كشف الموقع الرسمي للنادي أن نبيل تعافى بشكل كامل واستأنف تدريباته، بن طالب كان قد استأنف تدريباته على انفراد قبل يومين، لكنه تعافى بشكل أسرع وهو ما دفعه بالمدرب لإدماجه بالكامل في تدريبات فريقه.

بورقعة-ع

مرتبط