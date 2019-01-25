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درفلو تعافى من الإصابة وشارك في الكأس :

25 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 37 زيارة

تخلص للاعب الدولي الجزائري ومهاجم نادي فيتاس أرنهايم الهولندي من الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي من البطولة واضطرته لعدم إكمال اللقاء، حيث كان درفلو حاضرا في التشكيلة الأساسية لفريقه التي واجهت أول أمس نادي أزاد ألكمار في ربع نهائي كأس هولندا، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، بالمقابل لم يظهر ابن المسيلة كثيرا في هذه المواجهة التي عرفت سيطرة أصحاب الأرض وكان مستواه امتدادا للقاء السابق في البطولة، غير أن ما يقدمه مهاجم اتحاد العاصمة السابق في أول تجربة احترافية يعتبر مشرف جدا وسيفتح له أبواب المشاركة في الكان القادمة مع التراجع الرهيب الذي يعيشه إسلام سليماني والموسم الكارثي له في فينرباتشي التركي.
ب-ب

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