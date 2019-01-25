دورتموند يُرسل مهاجمه إلى الدوري الهولندي :

قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني السماح لمهاجمه السويدي ألكسندر إسحاق، بالرحيل إلى أحد الأندية الهولندية على سبيل الإعارة.

وأصدر دورتموند بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، يعلن خلاله إعارة إسحاق إلى نادي فيليم الهولندي حتى نهاية الموسم الحالي.

من جانبه، قال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند: “نريد أن نمنح إسحاق الفرصة للمشاركة أكثر في مباريات على مستوى عالٍ، لأننا نؤمن بامتلاكه موهبة رائعة”.

وأضاف: “نأمل أن يتحقق ذلك مع فيليم، وسنراقب بالطبع مدى تطوره مع الفريق الهولندي”.

وكان دورتموند قد ظفر بتوقيع المهاجم السويدي، البالغ 18 عامًا، في جانفي 2017، بعد صراع شرس مع نادي ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن فيليم يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الهولندي، إذ يملك 22 نقطة بعد مرور 18 جولة.