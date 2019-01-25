الرئيسية / آخر الأخبار / دورتموند يُرسل مهاجمه إلى الدوري الهولندي :

دورتموند يُرسل مهاجمه إلى الدوري الهولندي :

25 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, ملاعب العالم 24 زيارة

قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني السماح لمهاجمه السويدي ألكسندر إسحاق، بالرحيل إلى أحد الأندية الهولندية على سبيل الإعارة.

وأصدر دورتموند بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، يعلن خلاله إعارة إسحاق إلى نادي فيليم الهولندي حتى نهاية الموسم الحالي.

من جانبه، قال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند: “نريد أن نمنح إسحاق الفرصة للمشاركة أكثر في مباريات على مستوى عالٍ، لأننا نؤمن بامتلاكه موهبة رائعة”.

وأضاف: “نأمل أن يتحقق ذلك مع فيليم، وسنراقب بالطبع مدى تطوره مع الفريق الهولندي”.

وكان دورتموند قد ظفر بتوقيع المهاجم السويدي، البالغ 18 عامًا، في جانفي 2017، بعد صراع شرس مع نادي ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن فيليم يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الهولندي، إذ يملك 22 نقطة بعد مرور 18 جولة.

شاهد أيضاً

إنتر ميلان يجد ضالته في ساوثهامبتون :

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع ساوثهامبتون الإنجليزي، من أجل التعاقد مع المدافع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved