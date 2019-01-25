سولسكاير: بوغبا يمتلك شخصية قيادية

يواصل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إعادة الثقة والحماس للنجم الفرنسي بول بوغبا، خلال فترة توليه تدريب الشياطين الحمر.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفيننغ نيوز “بوغبا قائد، أنا أعرفه جيدًا، هو يمتلك شخصية رائعة ويستطيع إلهام زملائه”.

وأضاف “شاهدت مقاطع الفيديو الخاصة به مع فرنسا في مونديال روسيا، يخطط دائمًا لأن يكون ناجحًا ويهتم بكل شيء”.

وتابع سولسكاير “هو يعلم أنه لا يستطيع فعل ذلك بمفرده، كرة القدم لعبة جماعية، شخصيته القيادية تساعد الفريق في أشياء كثيرة، بول بوغبا يبدع عندما يقرر الاستمتاع بكرة القدم التي يحبها كثيرًا”.

واستعاد بول بوغبا تألقه مع سولسكاير، بعد فترة عصيبة مع جوزيه مورينيو، مدربه السابق في مانشستر يونايتد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره آرسنال، مساء اليوم الجمعة، في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي.