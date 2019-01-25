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غودين يغدر بأتلتيكو مدريد سرًا :

25 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 36 زيارة

نجح إنتر ميلان في التفوق على منافسيه وإقناع الأوروجواياني دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد، بارتداء قميص النيراتزوري خلال الموسم القادم.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إنتر ميلان أنهى اتفاقه مع غودين على الانتقال للنادي في الانتقالات الصيفية القادمة، بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو في جوان المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية سريًا في إنتر ميلان خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان يحاول مسؤولو أتلتيكو خلال الفترة الماضية إقناع غودين بتجديد عقده الحالي.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن غودين صاحب الـ 32 عامًا، سيوقّع على عقد لمدة عامين، مع إنتر ميلان، مقابل راتب يصل إلى 5.5 مليون يورو سنويًا.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان كان ينافس الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد، وآرسنال على التعاقد مع غودين.

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