كاسيرس يخضع للفحص الطبي في جوفنتوس :

بات النجم الأوروغوياني مارتن كاسيرس، على بُعد خطوة من العودة لصفوف جوفنتوس، قادمًا من لاتسيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن كاسيرس اتفق على العودة للسيدة العجوز، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، حيث سيخضع للفحص الطبي مساء اليوم، أو صباح الغد على أقصى تقدير.

وقرر جوفنتوس، التعاقد مع كاسيرس بسبب اقتراب النجم المغربي المهدي بنعطية من مغادرة اليوفي بسبب قلة المشاركة في المباريات هذا الموسم.

ويمتلك اليوفي، الرباعي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني وأندريا بارزالي وروجاني في مركز قلب الدفاع، لكن منافسة البيانكونيري على كافة الألقاب تجعله مطالبًا بتدعيم الفريق تحسبًا لأي إصابات.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مارتن كاسيرس مدافع لاتسيو، كان على وشك إتمام انتقاله إلى فيسيل كوبي الياباني، لكن رغبة جوفنتوس جعلته يفضل البقاء في الكالتشيو.