كبار أوروبا يراقبون وضعية ماتا :

أصبح الإسباني خوان ماتا، نجم مانشستر يونايتد، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب اقتراب نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة “ميرور”، أن أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وآرسنال وجوفنتوس، يتابعون موقف خوان ماتا مع مانشستر يونايتد للانقضاض عليه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد خوان ماتا مع مانشستر يونايتد في جوان المقبل، مما يجعله قادرًا على التفاوض مع أي فريق دون الرجوع للشياطين الحمر.

وينتهج مانشستر يونايتد خطة جديدة بالتخلص من اللاعبين كبار السن، وعدم التعاقد مع لاعبين تتجاوز أعمارهم 28 عامًا، مما يعني أن خوان ماتا، البالغ من العمر 30 عامًا، بات قريبا من مغادرة ملعب أولد ترافورد.