لاعب ريال بيتيس يقترب من جنوى :

توجه لاعب ريال بيتيس، أنطونيو سانابريا، الذي سجل هدف التعادل لفريقه أمس أمام إسبانيول، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة إلى إيطاليا، لإتمام الاتفاق على إعارته إلى جنوى.

وقام سانابريا (22 عامًا) بتوديع زملائه في غرفة خلع الملابس في ملعب إسبانيول، حيث إنه من المتوقع أن يخضع للفحص الطبي قبل انضمامه إلى جنوى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند في العقد يسمح له بالانتقال النهائي مقابل 25 مليون يورو.

يذكر أن سانابريا لعب في صفوف ريال بيتيس لمدة موسمين ونصف، خاض خلالها 64 مباراة رسمية وسجل 19 هدفًا.