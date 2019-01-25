مبولحي في ثمن نهائي كأس السعودية :

حقق نادي الاتفاق السعودي فوزا كبيرا جدا على حساب نادي القيسومة الناشط في الدرجة الثانية، بلغ أربعة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بنيهما ضمن الدور الـ16 لكأس خادم الحرمين السعودي، اللقاء عرف مشاركة الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي أساسيا، حيث قرر المدرب الاعتماد عليه بعد أن أراحه في لقاء الدور الماضي، وقدم مبولحي كعادته مستوى كبيرا جدا وكان وراء صد بعض الكرات، حتى أنه لا يتحمل مسؤولية الهدف الوحيد الذي دخل مرماه، للتذكير فإن مبولحي واجه العديد من اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في نادي القيسومة على غرار لاكروم وشيبان .

بورقعة-ع

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