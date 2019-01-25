مدرب بوردو يصر على بودبوز :

جددت إدارة بوردو اهتمامها بالتعاقد مع الدولي الجزائري في صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني رياض بودبوز خلال الميركاتو الشتوي الحالي وذلك بإصرار من المدرب البرازيلي للفريق ريكاردو غوميز، الذي يرى في لاعب مونبوليي السابق الحل المثالي لخط الوسط، كما أن رياض يملك سمعة طيبة جدا في البطولة الفرنسية التي يعرف أجواءها ولن يتطلب منه وقتا كبيرا للتألق من جديد إذا أشرك في منصبه الذي تكون فيه وهو صانع ألعاب.

المطالب المالية ليبيتيس تعرقل انتقاله

رغم تواجده ضمن اهتمام العديد من الأندية، وخاصة الفرنسية خاصة نادي نيس وبوردو بطلب من مدربيهما، إلا أن كل المؤشرات توحي بقاؤه في ريال بيتيس على الأقل حتى نهاية الموسم، بما أن إدارة ناديه بالغت في مطالبها المالية والتي تتنسب وقيمة لاعب لم يشارك إلا نادرا في النصف الأول من الموسم وأبعد حتى عن اللقاءات، حيث ترى كل الأندية المهتمة به أن مبلغ 14 مليون أورو مبالغا فيه كثيرا.

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