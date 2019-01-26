أتليتيكو مدريد يريد ماندي وإيفرتون مهتم به :

كشفت جريدة إستاديو ديبورتيفو الإسبانية، أن الدولي الجزائري ومدافع نادي ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي يتواجد على رادار نادي العاصمة الإسبانية أتليتيكو مدريد، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال هذا الميركاتو الشتوي الحالي، بالنظر إلى المستوى الكبير جدا الذي يقدمه لاعب رامس الفرنسي السابق منذ التحاقه بالليغا، وخاصة الموسم الحالي الذي بصم فيه على عروض قوية جدا وفي مختلف المنافسات، حيث أضحى واحدا من ركائز الفريق ورقما لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيلة المدرب كيكي سيتين.

يريده لتعويض الفرنسي هيرنانديز

بحسب ذات الجريدة فالنادي المدريدي يريد التعاقد مع ماندي تحسبا لرحيل لاعبه الفرنسي لوكاس هيرنانديز ويعتبره أولوية بطلب من المدرب الأرجنتيني للنادي سيميوني، الذي يعرف جيدا قدرات لاعب الخضر، حيث ستدخل إدارة النادي في مفاوضات رسمية مع نظيرتها من النادي الأندلسي لإيجاد أرضية اتفاق تقضي بانتقال ماندي إلى الأتليتيكو، خاصة أن ماندي يملك شرطا جزائيا في عقده وقدره 30 مليون أورو وهو مبلغ غير كبير على ناد إسباني يملك الأموال الكافية لدفعه.

إيفرتون مهتم به وينافس الآرسنال على ضمه

لن يكون نادي الأتليتيكو مدريد الوحيد المهتم بخدمات لاعب الخضر، بل كشف الإعلام الانجليزي أن نادي إيفرتون من الأندية التي تراقب اللاعب وتسعى للتعاقد معه، ليكون بذلك ثاني نادي انجليزي يعبر عن اهتمامه بماندي بعد آرسنال ومدرب أوناي إيمري الذي يصر على التعاقد معه ودفع الشرط الجزائي في عقده، حيث ستكون المنافسة قوية جدا بين الناديين القويين ماليا في انتظار موقف ناديه الإسباني.

ماندي سيفضل البقاء حتى نهاية الموسم

من جانب آخر كشفت تقارير إسبانية أن الدولي الجزائري ورغم الاهتمام الكبير بخدماته من أندية كبيرة، غير أنه سيفضل الاستمرار في بيتيس على الأقل حتى نهاية الموسم لعدة اعتبارات، أهمها مشاركته الدائمة والتي تعني حضوره الأكيد في نهائيات كأس أمم إفريقيا الصيف القادم بمصر، وهو الأمر الغير مضمون في حال غير الأجواء وخاصة الانتقال إلى البريمرليغ، كما أن ماندي يشارك في الدور القادم من الدوري الأوروبي وكلها تحفيزات على المواصلة حتى نهاية الموسم الحالي.

ب-بكوش

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