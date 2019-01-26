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الهلال السعودي لا يزال يناور لضم فيغولي :

26 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 49 زيارة

كشفت بعض تقارير التركية يوم أمس أن نادي الهلال السعودي، لا يزال يناور من أجل ضم الدولي الجزائري ولاعب نادي غلطة سراي سفيان فيغولي، فرغم رفض اللاعب الانتقال إلى البطولة السعودية رغم الراتب السنوي المغري والمقدر بـ6 ملايين أورو، غير أن الإعلام المحلي قال أن إدارة الهلال لا تزال تأمل في إقناعه وتضغط بقوة في هذه الأيام لأجل ضم لاعب الخضر، وستحاول من جديد علها تنجح في إقناعه، خاصة أن الميركاتو الشتوي قد اقترب من نهايته ولم يعد يفصلنا عنه سوى أيام، ومن غير المستبعد أن تكون الإدارة الأهلاوية قد قدمت عرضا جديدا وهي في انتظار الرد النهائي من اللاعب، لأن غلطة سراي لا يبحث إلا عن الأموال ومستعد للتخلي عنه رغم مكانته في تشكيلة المدرب فاتيح تيريم.
ب-ب

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