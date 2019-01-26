بن زية: “تغيير منصبي وراء تراجع مستواي”

أكد الدولي الجزائري ولاعب نادي فينرباتشي التركي عقب الإقصاء من كأس تركيا على يد عمراني سبور، الذي فاز عليه ذهابا وإيابا، أن الوضع الذي يعيشه النادي غير مستحق، كما تحدث خريج نادي ليون الفرنسي عن مستواه مع الفريق وما كان ينتظر منه بعد التعاقد معه وذلك في تصريحات للإعلام المحلي مباشرة عقب نهاية اللقاء وقال: ” كلنا حزينون لوضعية النادي، من الصعب أن تمر جانبا في مواجهتين، يجب أن ننال البطاقة الحمراء، يجب مواصلة العمل أكثر وتقديم كل شيء للنادي لأنه بالفعل لا يستحق الوضعية التي يتواجد عليها”.

” لا ألعب أبدا كرقم 10 والكل لاحظ ذلك”

بعدها عرج بن زية للحديث عن منصبه في الفريق والمردود المقدم منه منذ التحاقه بالفريق التركي قال القادم من نادي ليل: ” لم أقدم المستوى الذي كنت أتطلع إليه، بدأت الموسم بشكل جيد، لكن ومنذ تغيير منصبي وأنا لا ألعب في منصب الرقم 10، لا أعرف إن كان الأنصار قد لاحظوا ذلك، لكن شخصيا لم أعد ألعب مثلما كنت في البداية عندما كانت الثقة توضع في بالشكل الكامل، لكن المهم بالنسبة لي هو الفريق وأنا بالنسبة لي سأقدم كل شيء وفي أي منصب”.

ب-بكوش

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