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بن سبعيني مع أفضل لاعبي فرنسا للجولة 20 :

26 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 53 زيارة

اختير المدافع الدولي الجزائري في صفوف نادي ران الفرنسي رامي بن سبعيني مع التشكيلة المثالية للرابطة الفرنسية المحترفة بعد الجولة العشرين وذلك من قبل موقع “ماكسي فوت” الذي سبقته مواقع أخرى لوضع ابن قسنطينة مع أفضل اللاعبين في فرنسا بعد المردود الأكثر من مميز الذي قدمه أمام نادي مونبوليي، فبن سبعيني وإضافة إلى تأدية واجباته الدفاعية على أكمل وجه، ساهم بشكل كبير في تنشيط الجهة اليسرى من هجوم ران واعتبر من أخطر اللاعبين في الكرات الثابتة لناديه بفضل رأسياته المحكمة، وبهذا المستوى لا يبدو أن مدافع الخضر مستعدا للتنازل عن مكانته الأساسية مع الفريق الذي تعاقد مع منافس له على الجهة اليسرى من الدفاع.
ب-ب

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