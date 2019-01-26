تاهرات: “شكرا لكل من سأل عن حالتي”

وجه اللاعب الدولي الجزائري ومدافع نادي لانس الفرنسي مهدي تاهرات رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يشكر فيها كل الذين سألوا عن حالته عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة اليمنى وتمزق الأربطة الداخلية، والتي ستبعده عن الميادين بحسب الأطباء إلى فترة 12 أسبوعا كاملا وقال تاهرت في تغريدته: ” أشكر الجميع على الرسائل الكثيرة التي وصلتني للسؤال عن حالتي، ولم يكن بمقدروي الإجابة عن كل واحد، أريد أن أقول شكرا جزيلا للجميع”، للتذكير فلاعب الخضر الذي أصبح أساسيا مع المنتخب منذ وصول الناخب الوطني جمال بلماضي إلى العارضة الفنية سيغيب بشكل رسمي عن تربص شهر مارس ولقاء غامبيا الأخير في التصفيات واللقاء الودي أمام منتخب تونس.

ب-بكوش

مرتبط