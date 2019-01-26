درفلو: “هدفي لعب الكان المقبل والانتقال لنادي أوروبي كبير قريبا”

أدلى المتألق بقوة في الفترة الأخيرة ولاعب فيتاس أرنهايم أسامة درفلو بتصريحات للإذاعة الوطنية يوم أمس تكلم فيها عن طموحاته الكبيرة في التواجد في كأس إفريقيا المقبلة، درفلوا استهل حديثه بالتأكيد على أنه مهتم جدا بالتواجد في الكان المقبل وقال: ” تحدثت مع الناخب الوطني جمال بلماضي في الفترة السابقة، لقد أكد لي أنني في حساباته، هو أمر يدفعني للعمل، أهدف بكل قوة للتواجد في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، أعلم أيضا أنني في القائمة الموسعة لكني أهدف لأن أكون ضمن القائمة النهائية التي ستلعب المنافسة” .

“ما يهمني أن المدرب يتابعني في هولندا”

درفلو اعترف بعد ذلك أن الدوري الهولندي غير متابع بقوة في الجزائر، مثل الدوريات الأوروبية الكبرى، لكنه أمر لا يقلقه كثيرا، لأنه مهتم أكثر بمتابعة الناخب الوطني له وليس متابعة الناس والإعلام وفي هذا الشأن قال: ” أعلم أن الدوري الهولندي ليس متابعا بقوة في الجزائر، لكن الأمر لا يهم كثيرا، ما يهمني أن الناخب الوطني يتابعني ويشاهد لقاءاتي وهو الأمر الذي أبحث عنه” .

“الفرق كبير بين الدوري الهولندي والجزائري رغم ما نملك من مواهب”

مع حداثة عهده مع الاحتراف، تكلم درفلو عن بداياته، أسامة اعترف أنها كانت صعبة جدا، حيث قال أن حجم العمل كان كبيرا وهو ما أثر عليه وفي هذا الشأن قال: ” الفرق في العمل شاسع بين الدوري الهولندي والجزائري، في هولندا نتدرب لساعات طويلة عكس الجزائر، صحيح أننا في الجزائر نملك العديد من المواهب لكن هذا لا يكفي، الموهبة يجب أن تكون مصحوبة بالعمل، لقد لمست هذا بنفسي، حيث كانت بداياتي صعبة جدا، في هولندا كرة القدم دراسة وليست فقط هواية ولعب “.

“حلمي التواجد في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى مستقبلا”

يبدو أن حديث درفلو عن تجاوزه للصعوبات جعل طموحاته كبيرة جدا، أسامة قال أنه سيهدف للرفع أكثر من مستويات والتأكيد على مكانه مع فيتاس وبعدها سيكون حمله باللعب لفريق أوربي كبير، حلم مشروع جدا وأنهى تصريحاته بالقول ” لقد عانيت كثيرا في بداياتي، لكن الأمور تحسنت الآن وتجاوزات الأزمات التي تعرضت لها، الآن أنا مركز على تقديم مستوى كبير وهو ما سيساعدني على اللعب في أحد الدوريات الأوربية الكبرى مستقبلا”، وعن الدوري الذي يرغب في اللعب فيه قال درفلو أنه يتمنى لو ينتقل يوما للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز .

بورقعة-ع

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