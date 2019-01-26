سليماني مطلوب في كارديف سيتي :

كشفت تقارير تركية يوم أمس أن لاعب الخضر إسلام سليماني مطلوب في نادي كارديف سيتي الذي يلعب في البريمر ليغ، ولا يتم ذكر نادي كارديف سيتي في الفترة الأخيرة، إلا بذكر الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي وقع للنادي قبل أيام، لكن الطائرة التي كانت تقله صوب إنجلترا وقعت في “المانش”، إسلام سيكون بذلك معوضا لصفقة الأرجنتيني المختفي، حيث كشف موقع “أم أس أن” بنسخته التركية أن مسيري كارديف سارعوا للبحث عن بديل لسالا بعد تعافيهم من صدمة اختفائه ووقع اختيارهم على الدولي الجزائري إسلام سليماني .

إدارة كارديف اتصلت بنادي ليستر سيتي وحصلت منه على الموافقة

بحسب الموقع السابق دائما، فإن اقتراب سليماني من نادي كارديف سيتي ليس كاقترابه من أندية سابقة، حيث أن اقترابه حاليا يعتبر حقيقيا ولن تكون مفاجأة لو أعلن عن الصفقة في قادم الأيام، موقع “أم أس أن” قال أن إدارة كارديف اتصلت بالفعل بإدارة ليستر سيتي وطالبتها بمنحها ترخيص من أجل التعاقد مع سليماني وقد حصلت عليه بالفعل، وإذا علمنا أن رأي إدارة فينرباتشي واضح وهو التخلص من سيلماني، فإن ذلك يعني فعلا قرب إتمام الصفقة، وكانت إدارة فينرباتشي تصطدم دائما برفض إدارة ليستر سيتي إعارة سليماني في الفترة المقبلة، لأن العقد المبرم بين الطرفين ينص على سنة كاملة ولا يحق لفينرباتشي التصرف في عقد اللاعب .

الجزائري تلقى انتقادات لاذعة بعد مستواه في الكأس

وكما أشرنا في الفقرة السابقة فإن إدارة فينرباتشي سترحب بأي متقرح من أجل التخلص من سليماني، حتى لو كان ذلك يعني خسارتها لبعض الملايين، الأمور مع إدارة وأنصار فينرباتشي لم تعد تطاق، خاصة بعد المستوى الكارثي الذي أظهره سليماني، إسلام لعب تسعين دقيقة سهرة الخميس ضد نادي عمراني سبور من الأقسام السفلى ورغم أن اللقاء أقيم في أرٍض فينرباتشي، إلا أنه انتهى بالخسارة وبالتالي الإقصاء، إسلام كان الهدف الأول لانتقادات الإعلام التركي الذي لم يترك تهمة إلا ألصقها بالدولي الجزائري، أنصار النادي بدورهم شنوا حملة كبيرة من أجل طرده من الفريق، مؤكدين أنه واحد من أسوأ اللاعبين الذين مروا على الفريق إن لم يكن أسوأهم على الإطلاق .

بورقعة-ع

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