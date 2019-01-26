عبيد يشدد على ضرورة الفوز بلقاء موناكو :

يعيش نادي ديجون وضعا سيئا جدا في الدوري الفرنسي، حيث بات في منطقة الخطر وصار ملزما بالفوز بأكبر عدد من لقاءات المقبلة لأجل الخروج من منطقة الخطر، التحدي سيبدأ سهرة اليوم بلقاء نادي موناكو ضمن الجولة الـ22 من الليغ 1، لاعب الخضر ونادي ديجون مهدي عبيد شدد يوم أمس على ضرورة الفوز ضد موناكو وقال: ” لقاء الغد ( اليوم) ضد موناكو لقاء مهم وعلينا الفوز به، يجب أن نكون جميعا متحدين من أجل تحقيق النقاط الثلاث” لاعب الخضر يدرك جيدا أن اللقاء ستكون بالغة الأهمية لسبب بسيط وهو أنهم يلعبون ضد خصم مباشر على البقاء، حيث يحتل موناكو الصف قبل الأخير وديجون يسبقه بمركز واحد، وفارق النقاط بين الفريقين نقطتين فقط وفي حال الفوز سيكون خمسا .

بورقعة-ع

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