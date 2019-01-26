عطال: “الكان موعد مهم ومستعد لتقديم كل ما لدي من أجل المنتخب”

نزل اللاعب الجزائري يوسف عطال ضيفا على الموقع الرسمي لنادي نيس، حيث تكلم عن جوانب كثيرة في أول ست أشهر له مع النادي، عطال تكلم عن تأقلمه وقال أنه مر بشكل رائع، كما شكر كل القائمين على النادي من أجل مساعدة على التأقلم وأيضا التألق سريعا، يوسف تحدث أيضا عن طريقة لعبه الفدائية وقال أنها أبسط شيء يمكن أن يقدمه للقائمين على الفريق الذي منحه الثقة وجعله عنصرا في فريق كبير مثل نيس، كما تحدث عن زملائه الحاليين، خاصة أصحاب الخبرة وقال أنه سيحاول الاستفادة منهم بأكبر قدر ممكن .

“لم أكن أنتظر تقديم هذا المستوى الكبير”

البداية الانفجارية لعطال مع نيس جعلته حديث العام والخاص، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضا في أوروبا، الدولي الجزائري تكلم عن مستويات وقال: ” أنا الآن أقضي ثاني موسم لي في أوروبا، موسمي الأول في بلجيكا لم يكن جيدا كثيرا لأنني لم ألعب كثيرا، أما الآن فأنا ألعب باستمرار، أتمنى أن أواصل على نفس هذا النهج، صراحة لم أكن أنتظر تقديم كل هذه المستويات، لكني لا أخفي سرا إن قلت لكم أنني كنت أرغب بشدة في تقديم هذه المستويات، لأنني حقا أملك الدافع لذلك” .

أحاول تقديم كل ما لدي للمنتخب الوطني وفي كل لقاء”

عطال وفي حواره للموقع الرسمي لناديه تكلم أيضا عن المنتخب الوطني، لاعب بارادو السابق قال أنه مستعد دائما لتلبية نداء الوطن ومستعد للقتال من أجل تشريف هذه الدعوة وفي هذا الشأن قال: ” عندما تأتيك دعوة من المنتخب الوطني يجب أن تكون مستعدا تماما لتلبيتها وفي أي وقت، أنا جاهز متى أرادني المنتخب الوطني وجاهز لتقديم كل ما لدي لأجل مساعدته أيضا، الآن لدينا كأس إفريقيا مقبلة سنعمل على التحضير لها بشكل مميز “.

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