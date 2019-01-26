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غلام منتظر كأساسي ضد ميلان :

26 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 62 زيارة

سيكون الموعد سهرة اليوم مع قمة الدوري الإيطالي، حين يتنقل نادي نابولي لميلانو للقاء كبيرها الأحمر والأسود، الأنظار ستكون موجهة على رفقاء الدولي الجزائري فوزي غلام ومعرفة قدرتهم على مواصلة ملاحقة السيدة العجوز أم أن الدوري الإيطالي سينتهي سهرة اليوم، غلام وبحسب كثير من المواقع مرشح لاستعادة مركزه الأساسي والبدء أساسيا، وهو الذي لم يشارك في لقاء لازيو الذي أقيم الأحد الماضي، أما وناس فإن مشاركته كأساسي تبدو صعبة جدا بعودة كل المصابين وعلى رأسهم مارتينس، لكن الجزائري يأمل في التفاتة أخرى من أنشيلوتي ولما لا يشركه أساسيا في لقاء اليوم .
بورقعة-ع

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