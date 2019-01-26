غوارديولا يفرض منطقه على محرز ويملي شروطه عليه :

رغم عودته إلى المشاركة وإلى التألق في لقاء الكأس وقيادته لمانشستر سيتي إلى نهائي الكأس، إلا أن الإعلام لا يزال يتحدث عن العلاقة المتوترة تبين الدولي الجزائري رياض محرز ومدربه بيب غوارديولا، حيث كشف موقع غول أن التقني الإسباني كشف عن شروطه لرياض لكي يعود من جديد إلى حساباته الفنية وخاصة في لقاءات البريمرليغ التي غاب عنها مؤخرا، فالإسباني وبحسب ذات الموقع ينتهج نفس السياسة التي انتهجها مع الألماني ساني من قبل حتى أصبح يتقبل خياراته دون أية مناقشة، ليتأكد أن محرز تعرض للعقوبة في اللقاء الماضي بإبعاده نهائيا من قائمة اللاعبين، وليس للغياب أية علاقة بمبدأ المداورة.

الجزائري مطالب بتقبل خيارات المدرب دون اعتراض

من بين الشروط التي أملاها غوارديولا على محرز هو عدم مناقشة خياراته مستقبلا، وما عليه إلا تقبل ذلك دون الاعتراض أو التعبير عن الغضب، بما أن بيب هو الأدرى باللاعب المناسب حسب طبيعة المنافس واللقاء، كما أن غوارديولا أكد لمحرز أنه لم يتعاقد معه من أجل تركه خارج الحسابات، بل المنافسة وكثرة اللقاءات تحتم عليه منح الفرصة لجميع التعداد ومحرز واحد منه وما عليه إلا العمل وفرض نفسه.

ب-بكوش

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