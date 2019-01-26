مبولحي يجدد عقده مع الاتفاق السعودي حتى 2022 :

أعلن الموقع الرسمي لنادي الاتفاق السعودي عشية أمس الجمعة تجديد عقد حارسه الجزائري رايس وهاب مبولحي، وبحسب الإعلان الرسمي للنادي فإن مبولحي سيرتبط بناديه السعودي لغاية صيف 2022 أي لثلاث سنوات ونصف قادمة، وقدم مبولحي مستويات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، ما يعني أن التجديد له أمر أكثر من متوقع، وكانت تقارير سعودية كثيرة تكلمت في الأشهر الماضية عن ضرورة تجديد عقد مبولحي وتأمينه أكثر، خاصة أنه بات مطمعا لكثير من الأندية .

الاتفاق تخوف من رحيله للأندية الكبرى ؟

التجديد لمبولحي في هذا الوقت يبدو أمرا غير مبرر بالمرة، حيث كان مبولحي قد جدد عقده قبل عشرة أشهر فقط، كما أن عقده السابق ممتد لغاية 2021 فما الفائدة من إضافة عام واحد للاعب سيبلغ من العمر وقتها 36 سنة ؟ الأمر قد يكون له علاقة بالأندية الكبرى التي تتهافت على طلبه، الرايس قدم مستويات باهرة منذ انتقاله للدوري السعودي جعله يرتبط بكبار السعودية في صورة الهلال، النصر وأيضا الأهلي، ومن دون شك فإن إدارة الاتفاق قد رفعت من قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده الحالي، وهو السبب الرئيسي من دون شك للتجديد في هذا الوقت .

مبولحي: “مؤمن بقدرة الاتفاق على التتويج بالألقاب مستقبلا”

بعد تجديد العقد عبر مبولحي عن سعادته الكبيرة بالتجديد مؤكدا أن البيئة الصحية لنادي الاتفاق هي الدافع وراء تجديد تعاقده مع النادي، ومشيرا إلى أنه يؤمن بالمشروع الطموح لإدارة النادي بالعودة لمنصات التتويج مجددا وأضاف: “قضيت فترة جميلة مع الاتفاق حتى أصبحت جزءا من هذا النادي، من خلال العلاقة المتميزة التي تجمعني بالإدارة وبقية أعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق وزملائي اللاعبين، سأعمل بكل قواي خلال المرحلة المقبلة لتقديم مستوى مميز قصد تحقيق الإضافة الفنية في حراسة مرمى الاتفاق، علاقتي رائعة مع الجماهير وهي علاقة محبة، أتمنى أن أكون عنصرا بارزا ضمن الفريق بهدف إسعاد هذه الجماهير العريضة “، ونوه مبولحي بأن الاتفاق يسير في الطريق الصحيح، متوقعا أن يكون المستقبل أفضل مع وجود إدارة شابة تعمل وفق معايير احترافية عالية، ومن جهته قال رئيس النادي: ” مبولحي من أهم الصفقات التي أبرمها نادي الاتفاق، حيث لم يشكل علامة فارقة في حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم فحسب، بل يعد نموذجا للاعب المتكامل في مستواه الفني وأخلاقه الرفيعة “.

بورقعة-ع

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