مسلوب في التشكيلة المثالية لليغ 2 :

واصل الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب تألقه في سماء الكرة الفرنسية وفي درجتها الثانية على وجه الخصوص، بعد أن اختير ضمن التشكيلة المثالية لليغ 2 عن الجولة الواحدة والعشرين بحسب ما كشفت عنه الرابطة الفرنسية لكرة القدم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاء اختيار مسلوب مع أفضل لاعبي فرنسا عقب المستوى الكبير المقدم في لقاء نانسي الأخير، والذي ساهم كثيرا في نتيجته التي انتهت للانس بهدفين مقابل هدف واحد، ليواصل بذلك قيادة فريقه نحو الهدف المسطر من قبل الإدارة وهو تحقيق الصعود مع نهاية الموسم.

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