الاتفاق السعودي أمن مبولحي بشرط جزائي خرافي :

كشفت تقارير سعودية أمس السبت أن الغرض من تجديد عقد مبولحي لم يكن إلا لقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه، وكشفت صحيفة الاقتصادية السعودية أن مبولحي كان تحت أنظار بعض الأندية، لكن إدارة الاتفاق جددت عقده ووضعت شرطا جزائيا خرافيا في العقد يمنعه من الانتقال لأي نادي آخر، ورفضت إدارة الاتفاق الإفصاح عن رقم الشرط الجزائي، لكن الإعلام السعودي أكد أنه لن يكون بمقدور أي نادي كان ومهما بلغت قوته المالية شراء عقد الرايس، وجدد مبولحي عقده مع الاتفاق لغاية 2022 بعد أن كان عقده السابق يمتد لـ 2021 .

مبولحي: ” سننافس على كل الجبهات وتجديدي لن يحبط الحراس الآخرين”

صرح مبولحي للاقتصادية السعودية التي كانت حاضرة في حفل تجديد عقده، حيث تكلم عن مشروع النادي وما إلى ذلك وقال: ” بشكل عميق، أنا مؤمن بجدوى مشروع الاتفاق، هذا السبب يظل كافيا لخطوة التجديد، الجميع لديهم الرغبة في إعادة فارس الدهناء، إلى البطولات، متفائلون بالمجموعة هذا الموسم، نعمل على تحقيق مركز متقدم في الدوري مع المنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة أن الفريق يعتمد على شباب في مقتبل العمر، بالعكس ليس هناك أي تأثير، حراسة الاتفاق مميزة حتى لو لم أكن معهم، الجميع يجتهد في التدريبات، أثق بزملائي الحراس عبد الله الصالح ومحمد الحايطي وعبد الله البحري، كلهم مميزون وعلى درجة عالية من الجودة لا خوف على عرين الاتفاق “.

بورقعة –ع

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