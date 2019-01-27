الصحافة الفرنسية تتحدث عن قرب عودته لليغ 1 :

مع غياب اسمه عن لقاء فريقه سهرة اليوم من دون مبررات مقنعة، انطلق الإعلام الفرنسي للتأكيد على أن رياض يعيش آخر أيامه في الليغا، الصحافة الفرنسية قالت يوم أمس أن بودبوز بات قريبا جدا من العودة لليغ 1، لكن من دون تحديد وجهة معينة ولو أن الغالب سيكون في بوردو الذي يصر على ضمه، الصحافة الفرنسية قالت أن نادي نيس أيضا نشط ومن غير المستبعد رؤية بودبوز في صفوفه في الفترة المقبلة، وبعيدا عن الإعلام الفرنسي نشير إلى أن بودبوز ارتبط بعدة وجهات منها الإسبانية، الكندية، التركية، الإيطالية وأيضا الخليجية ويبقى كل شيء ممكنا لغاية آخر ساعة من الميركاتو الشتوي الحالي .

بودبوز سيغيب عن لقاء فريقه بيتيس مرة أخرى

أعلن مدرب نادي ريال بيتيس كيكي سيتين عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء اليوم في الدوري ضد نادي أتليتيك بلباو، وأعلن معها عن غياب الدولي الجزائري رياض بودبوز، التقني الإسباني كان قد غيب لاعب الخضر عن آخر ثلاثة لقاءات في الكأس والدوري ولم يكن يعطي مبررات مقنعة في المناسبات الثلاث الماضية، لدرجة أن الإعلام الإسباني لم يعد يبحث عن مبررات، لأن الأمور بحسبهم باتت واضحة وبودبوز يدفع مرة أخرى نحو الخروج.

إشراكه في اللقاءات الأخيرة لم يكن إلا لرفع قيمته

عودة بودبوز للاختفاء سبقها فترة مميزة عاد فيها للمشاركة ولو كبديل، لكنه على الأقل كان دائم الحضور والمشاركة، كما أنه قدم مستويات طيبة في كل لقاء يشارك فيه، نية مدرب بيتيس لم تكن لمساعدة رياض، ولكن لمصلحته ومصلحة ناديه، حيث أعاده للمشاركة فقط لتبيان قدراته الفنية ورفع قيمته والتأكيد على أنه مازال متألقا قبل بيعه وهو الأمر الذي تتجه الإدارة لفعله في آخر أيام الميركاتو الشتوي الحالي، وكان بودبوز قد عاد للمشاركة منذ بداية جانفي في بعض اللقاءات كلها كبديل، رغم أنها لقاءات مهمة مثل لقاء الريال مثلا .

بورقعة –ع

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