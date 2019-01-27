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بلفوضيل يتابع هوفنهايم ويسحق فرايبورغ من الدكة :

27 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 74 زيارة

استعاد نادي هوفنهايم توازنه في الدوري الألماني وحقق فوزا كبيرا جدا أمس السبت في تنقله للقاء نادي فرايبورغ، رفقاء الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل سحقوا أصحاب الأرض بأربعة أهداف كاملة مقابل هدفين، سمحت لهم بالتقدم للمركز السادس غير بعيد عن مراكز دوري الأبطال، اللقاء عرف غياب بلفوضيل بالكامل، حيث جلس الجزائري على الدكة طيلة التسعين دقيقة، وهو أمر لن يكون أبدا في صالحه، حيث تألق زملاؤه في الهجوم وسجلوا أهدافا كثيرة .
بورقعة –ع

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