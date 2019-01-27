رئيس الساورة: “على زطشي ومدوار الرحيل”

فتح رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة مامون حمليلي النار على رئيس الفاف خير الدين زطشي ورئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه أمس أمام اتحاد العاصمة، حيث طالبهما بالرحيل من منصبيهما وقال في تصريح للإذاعة الوطنية: ” أتحمل مسؤولية كلامي وأطالب كل من زطشي ومدوار بالرحيل، كل الأمور دبرت من أجل تسهيل مهمة اتحاد العاصمة لتحقيق الفوز، من برمجة للقاء دون جمهور، إلى تعيين حكم جاء خصيصا للقيام بهذه المهمة بعيدا عن أعين المتتبعين”، للتذكير فقد سبق للمتحدث باسم الفريق زرواطي أن هاجم زطشي من قبل وتعرض للعقوبة على يد لجنة الانضباط ولا يفوت أية مناسبة إلا وفتح النار على المسؤولين الحاليين.

ب-ب

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