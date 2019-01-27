سليماني لم يتقبل تقديمه كـ”هدية” لكارديف وقد يفسد الصفقة :

تناقلت وسائل الإعلام الإنجليزية والتركية في اليومين الأخيرين أخبار عن اقتراب نادي كارديف سيتي من ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني، حيث قال أكثر من مصدر أن إدارة ليستر سيتي ستقدم سليماني كهدية تضامنا معها بعد فاجعة الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي سقطت الطائرة التي كان تقله في البحر، الأمر قد يكون جيدا للجزائري الذي سيجد فريقا يمنحه الثقة ويشركه باستمرار في البريمرليغ التي يفضلها، لكن سليماني قد لا يرى الأمور من هذا الجانب، لأنه وبحسب ما يبدو غير موافق على الانتقال ويضغط رفقة وكيل أعماله من أجل إبطال هذه الصفقة .

يرفض الانتقال دون مقابل مالي ويطالب بتحسين وضعه

الصحافة التركية قالت أن إسلام سليماني ووكيل أعماله غير موافقين على الخطوة التي اتفقت عليها الأندية الثلاثة ( ليستر ستيي، كارديف سيتي وفينرباتشي )، حيث يرى أنه وجب عليه أن يستفيد من هذا التحويل، ولم تكشف التقارير التركية الطريقة التي يمكن أن يستفيد منها سليماني من هذا التحويل ولو أن الأمر مرتبط كثيرا بعمولة، قد يأخذها هو ووكيل أعماله، لكن الأمر قد يتعلق أيضا بزيادة في راتبه السنوي والذي يصل لـ 4.2 ملايين أورو في فينرباتشي ورفعه لخمسة ملايين قد يرضيه من أجل الانتقال .

إدارة فينرباتشي لا تريده وستدفعه للرحيل

بعد إصراره على البقاء في ناديه الحالي قد يجد الدولي الجزائري نفسه خارج التعداد بالكامل، حيث حاربت إدارة ناديه التركي لتجد له مخرجا وبعد أن جاءها الفرج، وقعت في تعنت سليماني ووكيل أعماله اللذين باتا يصران على البقاء، إدارة النادي التركي قد تعمد لاتخاذ إجراءات لن تسعد الجزائري، أهمها إرساله للفريق الثاني، ورغم أن الأمر سيسهم في خسارتها 2.1 مليون أورو، إلا أنه قد يكون حلا مناسبا لتأديب اللاعب ودفعه نحو الموافقة على الرحيل، وكانت تقارير تركية قد قالت في وقت سابق أن إدارة فينارباتشي قد تبعث بسليماني للفريق الرديف حتى في حال لم تجد له مخرجا .

ضغط جماهيري رهيب لإبعاده

لا يزال أنصار نادي فيرنرباتشي يشنون في حملات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام المقرب من النادي لإبعاد سليماني من الفريق، خاصة في ظل صيامه الطويل والمردود الذي يقدمه مؤخرا، خاصة عقب الإقصاء من كأس تركيا على يد عمراني سبور وهو اللقاء الذي خيب فيه سيلماني من جديد، ما زاد من غضب الأنصار أكثر.

بورقعة –ع

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