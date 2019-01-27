غزال: “أطمح لاستعادة مكانتي وتسجيل الكثير من الأهداف”

أدلى الدولي الجزائري رشدي غزال بتصريحات لقناة “بي إن سبورتس” الفرنسية تكلم فيها عن وضعه الحالي في فريقه وأيضا أهدافه المستقبلية فرديا وجماعيا، غزال تكلم بداية عن بداياته وقال أن المستويات المتواضعة التي قدمها في النصف الأول من الموسم لن تؤثر عليه كثيرا وفي هذا الشأن قال: “أقضي موسمي الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعانيت بسبب ذلك من بعض الصعوبات، خاصة في التأقلم، لكن رغم ذلك أريد أن أترك بصمتي واضحة في ليستر سيتي، أريد أن أسجل الكثير من الأهداف وأقدم الكثير من التمريرات الحاسمة “.

“هدفي ضد ليفربول كان أمرا رائعا ولما لا إعادته”

كما أشرنا إليه في المقدمة، فإن بداية غزال المتواضعة لم تمنعه من تحديد بعض الأهداف في النصف الثاني من الموسم، حيث قال أنه يسعى لاستعادة مكانته وذلك لن يكون إلا بتقديم أحسن المستويات والبداية ستكون بلقاء الجولة المقبلة من الدوري بعد يومين وأضاف:” أطمح الآن لاستعادة ثقتي وأيضا مكانتي، كنت سعيدا جدا لتسجيل أول هدف ضد ليفربول، كان الأمر رائعا، خاصة أنه حدث أمام جماهيرنا وهو أمر سيحفزني من أجل استعادة قدراتي ”

“نهدف لتحقيق مركز يؤهلنا للعب منافسة أوروبية”

في الأخير عبر الجزائري عن رغبته الكبيرة في قيادة ليستر سيتي، لتقديم نصف موسم كبير ينهيه باحتلال مركز أوروبي وأنهى تصريحاته قائلا: “على الصعيد الجماعي أسعى لمساعدة فريقي على تقديم موسم مميز، هدفنا هو الوصول للمركز السابع على الأقل، إن حدث ذلك فإنه سيعني مشاركة أوربية الموسم المقبل سيكون الأمر أكثر من رائع “.

بورقعة –ع

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