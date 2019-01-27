غينيا تفضح مخطط “الكاف” وتصفع أحمد أحمد :

صفعت حكومة غينيا كوناكري رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد بِشأن مُقترح التنظيم المُشترك لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 مع جارتها من السنيغال، وذلك بعد التصريحات التي أطلقها وزير الشباب والرياضة الغيني السنوسي بانتاما سو، حيث رد على ما يدور من كواليس يقوم بها الملغاشي عقب زيارته الأخيرة للسنيغال ومطالبته من المسؤولين في هذا البلد التقدم بطلب التنظيم المشترك مع الجارة غينيا.

السنوسي: “لا يوجد شيء اسمه التنظيم المُشترك لِلكان مع السنيغال”

صرح وزير الشباب والرياضة السنوسي بانتاما سو بأن بلاده لا تعترف بصيغة التنظيم المشترك التي تتحدث عنها “الكاف”، وأن تنظيم “الكان” مناسبة جيدة لدولته من أجل تحسين المنشآت الرياضية حين صرح يقول: “إذا قبلنا بتنظيم تظاهرة كبيرة ككأس أمم إفريقيا 2025، فهذا يعني بأننا قادرون على ذلك دون اللجوء للشراكة مع أي دولة أخرى، إنها فرصة جيدة بالنسبة لنا، ستساعدنا على تحسين المنشآت الرياضية، صحيح مازالت الأشغال في بدايتها، لكن هذا لا يعني بأننا بحاجة لملاعب السنيغال حتى ننجح في احتضان الدورة، ونعد الجميع بأننا سنكون جاهزين خلال الموعد المحدد”.

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