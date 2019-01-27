فيغولي يقترب من صدارة الدوري التركي :

حقق نادي غلطة سراي فوزا مهما جدا في سباقه للمحافظة على لقبه، عندما أطاح بالمضيف نادي غوتزيبي في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري التركي الممتاز بهدف دون رد، وهو الفوز الذي رفع رصيد غلطة إلى النقطة 35 بفارق ثلاث نقاط على المتصدر باشاك شهير مؤقتا، من جانب الزوار عاد الدولي الجزائري إلى التشكيلة الأساسية للمدرب فاتيح تيريم بعد أن غاب عن لقاء الكأس ولعب حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بذل الضائع رغم أن مستواه لم يكن جيدا واختير ثاني أسوأ لاعب من قبل موقع “هوسكورد” بين بقية زملائه، خاصة أن دوره كان دفاعيا أكثر.

ب-ب

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