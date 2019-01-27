قديورة هداف، ممر ويقود نوتنغهام للفوز :

حقق نادي نوتنغهام فوريست فوزا كبيرا على حساب ضيفه ويغان أتليتيك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بطل اللقاء ومن دون منازع كان الجزائري عدلان قديورة، الذي لعب كامل اللقاء وبصم على مستوى كبير جدا والأهم من هذا وذلك أنه بصم على فوز فريقه بشكل مباشر، حيث سجل هدفا من ثلاثية فريقه وقدم تمريرة هدف آخر، تألق قديورة جاء في وقت جد مميز، حيث عين ناديه نوتنغهام مدربا جديدا قبل أسبوعين ومن دون شك فإن مستواه يوم أمس سيسهم كثيرا في إقناعه بمنحه مركز دائم مع الفريق، بالمقابل لا يزال الدولي الجزائري الأخر هلال سوداني غائبا بداعي الإصابة التي تعرض لها وهو بصدد تكثيف العلاج للحاق ببعض اللقاءات في نهاية الموسم.

بورقعة-ع

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