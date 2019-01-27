محرز يظهر بمستوى مقبول في كأس الاتحاد :

عاد لاعب الخضر رياض محرز للظهور أساسيا من جديد وذلك من بوابة لقاء فريقه السيتي يوم أمس، والذي جمعه بنادي بينرلي، رياض وبعد أن لعب تسعين دقيقة في لقاء بيرتون ألبيون قبل أربعة أيام، عاد ليلعب تسعين دقيقة أخرى يوم أمس، وهو ما سيصب في صالحه من دون شك، كيف لا وهو الذي غاب سابقا عن ثلاثة لقاءات على التوالي، مستوى رياض في لقاء أمس لم يكن جيدا بل مقبولا فقط، حيث ظهر في بعض ردهات اللقاء وغاب عن ردهات أخرى كثيرة لكن الأهم أنه واصل تعزيز أرقامه، حيث قدم تمريرة حاسمة في فوز فريقه، وحقق السيتي فوزا كبيرا بخمسة أهداف من دون مقابل أسهمت في حجز مكانهم في الدور المقبل لكأس الاتحاد.

رياض قدم 10 تمريرات حاسمة وتسعة أهداف منذ بداية الموسم

بالحديث عن أرقام محرز نشير إلى أن الجزائري وصل بتمريرته يوم أمس للتمريرة العاشرة في كل المسابقات أغلبها في الكؤوس ( كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، وأيضا دوري أبطال أوربا )، كما سجل سابقا تسعة أهداف كاملة ما يعني أنه وصل للمساهمة في 19 هدفا، كل هذا في نصف موسم فقط، وهي أرقام مرشحة بقوة للتحسن خاصة في حال استعاد رياض مركزه الأساسي مع قادم اللقاءات وعودة العلاقة التي كانت تربطه بالمدرب بيب غوارديولا قبل أن تسوء بسبب غضب محرز من عدم الاعتماد عليه .

بورقعة –ع

مرتبط