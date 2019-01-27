منتخبات دول شمال إفريقيا تطالب بتأجيل الكان بأسبوع :

كشفت تقارير إعلامية مصرية يوم أمس السبت أن بعضا من دول شمال إفريقيا والدول الإسلامية توجهت بخطاب لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد من أجل تأجيل كأس إفريقيا المقبلة في مصر لمدة أسبوع واحد، وبحسب اليوم السابع المصرية فإن طلب التأجيل جاء بسبب تزامن فترة التحضير للمنافسة مع نهاية رمضان وعيد الفطر، وهي فترة ستتسبب في إرهاق اللاعبين كثيرا وتشتت تركيزهم، ويبدو الأمر جد منطقي، خاصة إن كان مدعوما من الدول الإسلامية الأخرى الكبرى على غرار السنغال مثلا، ولم تكشف التقارير المصرية عن رأي أحمد أحمد ومكتبه التنفيذي لكنها قالت أن الرد سيكون قريبا جدا.

مصر طالبت بتأجيلها ليوم واحد من قبل

سبق للاتحادية المصرية ممثلة في رئيسها هاني أبوريدة أن راسلت الاتحاد الإفريقي من أجل تأخير موعد انطلاق كأس إفريقيا القادمة بيوم واحد، حيث تريد الانطلاقة يوم السبت وهو ما سيضمن حضورا جماهيريا أكثر وتحكم السلطات في التنظيم بشكل جيد، وإن كان طلب مصر معقولا ويمكن الموافقة عليه من هيئة الملغاشي، يبقى طلب التأجيل بأسبوع كامل لأسباب دينية لتزامن التحضيرات مع الشهر الفضيل جوابه الرفض بنسبة كبيرة جدا والكان ستجرى في وقتها المحدد مسبقا.

ب-بكوش

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