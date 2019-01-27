منتخب أقل من 23 سنة في تربص شهر فيفري :

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن برمجة تربص للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بداية من يوم 3 فيفري ويدوم حتى السادس من نفس الشهر بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وتم توجيه الدعوة لـ34 لاعبا، للتذكير فالمنتخب الأولمبي عارضته الفنية شاغرة بعد استقالة المدرب بوعلام شارف وإقالة كل الأطقم الفنية للمنتخبات الشابة، حيث من المقرر أن يشرف على التربص المدير الفني المؤقت عامر جميل.

هيمنة للاعبي بارادو والنصرية على القائمة

أهم الملاحظات على القائمة التي أعلنت عنها الفاف هو السيطرة الكبيرة للاعبي بارادو بتواجد 7 لاعبين، إضافة إلى لاعبي نصر حسين داي الممثل بـ6 لاعبين، مع تواجد أربعة لاعبين من الشلف وثلاثة من اتحاد العاصمة، دون احتساب محيوص الذي يعتبر لاعبا للاتحاد ومعارا فقط لأمل عين مليلة وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول هذا الاختيار، الذي يبدو أنه غير بريء وتقف وراءه مصالح بعض الأطراف التي تسعى لتسويق لاعبيها.

ب-ب

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