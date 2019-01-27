موراتا يرد على هجوم جماهير أتلتيكو مدريد :

وصل ألفارو موراتا، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مساء أمس السبت، حيث يقترب من الانضمام بشكل رسمي إلى أتلتيكو مدريد، قادمًا من تشيلسي.

ومن المتوقع أن يعلن أتلتيكو مدريد عن ضم موراتا لمدة 18 شهرًا على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء في صيف عام 2020 لكنه ليس إلزاميا.

وقال موراتا فور وصوله للعاصمة مدريد، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “أنا سعيد لوجودي في مدريد، كنت أنتظر لعدة أيام ولا زلت بحاجة للانتظار إلى أن يتم إتمام كل شيء لكي أتدرب مع زملائي”.

وعن معارضة بعض جماهير الأتلتي لضمه، أضاف: “لا أرى مشكلة في ذلك، الناس الذين كانوا معي يعرفون ما هو شعوري اليوم، وكيف كنت في الأيام الأخيرة، من الطبيعي أن يكون للناس أفكارهم الخاصة، وأعرف ما يمكنني القيام به”.

وهتفت جماهير أتلتيكو مدريد، ضد التعاقد مع موراتا، خلال مباراة الروخيبلانكوس أمام خيتافي، أمس السبت، في الليغا، والتي انتهت بفوز الأتلتي بهدفين دون رد.

واختتم: “لقد بدأت اللعب في أتلتيكو مدريد والناس يعرفون قصتي وتاريخي، بالنسبة لي الماضي هو الماضي وأنا فخور بذلك، اليوم كل شيء سيكون مختلفا وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام”.

واجتاز موراتا اليوم الفحوصات الطبية بنجاح في أتلتيكو مدريد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال ساعات.