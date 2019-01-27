مورينيو يُهدي هدف مانشستر يونايتد لريال مدريد

يجد مانشستر يونايتد صعوبة في التعاقد مع لاعب بورتو، بعدما كشفت تقارير صحفية عن تدخل جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للشياطين، في المفاوضات لتحويل وجهته إلى ريال مدريد.

وذكر موقع “ديفينسا سنترال”، أن المدرب البرتغالي كان لديه اتفاق مع إيدير ميليتو، مدافع بورتو، للانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الشتاء، ولكن المفاوضات توقفت بعد رحيله.

وأشار الموقع وفقا لما أورده إيان ماكغري، الخبير في سوق الانتقالات، إلى أن ريال مدريد الآن لديه اتفاق غير رسمي مع اللاعب لينضم للفريق الملكي مطلع الموسم المقبل، بدلا من مانشستر يونايتد.

وفسر ماكغري هذا التحول في الصفقة إلى إمكانية عودة مورينيو لتدريب الملكي مجددا بعد انتهاء الموسم الحالي، ليكون ميليتو هو أول صفقاته في فترته الثانية مع ريال مدريد.

ويعد صاحب الـ21 عاما هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، نظرا للإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها في الدفاع، في حين لن تتخلى إدارة بورتو عن خدماته بأقل من 50 مليون يورو.